Paris Saint-Germain | Florenzi | Verratti e Icardi si allenano con il gruppo

Buone notizie per Mauricio Pochettino in vista del match di Champions League contro il Bayern Monaco: Florenzi, Verratti e Icardi si stanno allenando con il gruppo Buone notizie per Mauricio Pochettino in vista del match di domani sera contro il Bayern Monaco valido per il ritorno dei quarti di Champions League. Sia Alessandro Florenzi, che Marco Verratti, che Mauro Icardi si stanno allenando con il gruppo e sono quindi a disposizione del tecnico argentino. Tre rientri importanti per i parigini, che martedì al Parco dei Principi ripartiranno dal 2-3 dell'andata.

