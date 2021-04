Napoli, forze politiche chiedono commissione di accesso a Castellammare per contrastare criminalità (Di lunedì 12 aprile 2021) Napoli, forze politiche incontrano il prefetto Valentini per chiedere una commissione di accesso a Castellammare di Stabia per contrastare criminalità. “Adoperarsi per la tutela dei diritti della cittadinanza e muoversi contro la politica connivente e il malaffare”, con questo obiettivo una delegazione di parlamentari e di forze politiche hanno tenuto questa mattina un incontro con Leggi su 2anews (Di lunedì 12 aprile 2021)incontrano il prefetto Valentini per chiedere unadidi Stabia per. “Adoperarsi per la tutela dei diritti della cittadinanza e muoversi contro la politica connivente e il malaffare”, con questo obiettivo una delegazione di parlamentari e dihanno tenuto questa mattina un incontro con

Advertising

antonellaa262 : Napoli, forze politiche incontrano il prefetto Valentini per chiedere una commissione di accesso a Castellammare di… - iISud24 : Napoli, forze politiche al prefetto: «Commissione d’accesso a Castellammare. Attenzione a Torre del Greco»… - positanonews : #Copertina #Cronaca #Politica Napoli, forze politiche chiedono commissione di accesso a Castellammare di Stabia per… - Tataxa6 : Il #Napoli deve contare solo sulle sue forze. Se aspetta che le altre diano una mano impegnandosi e vendendo cara l… - giovannisalvest : @massimobon1 non credo Conte vuole il record di vittorie il Napoli per batterlo deve contare solo sulle sue forze se ne sarà capace -