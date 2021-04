Musumeci | ' Il Ponte sullo Stretto è priorità Pd e M5S sono i nemici confessi'

(Di lunedì 12 aprile 2021) Il, secondo la versione del governo, non potrebbe essere inserito nel Recovery plan perch qualunque opera dovr essere completata entro il 2026. Non ci siamo arresi a questa ...

.... Senza quest opera come se l Italia finisse in Calabria e nessun altro collegamento veloce pu essere immaginato senza. E' una infrastruttura di cui si parla da oltre 50 anni - chiosa- ...Il presidente della Regione Siciliana, Nello, torna a parlare dell' importanza delsullo Stretto per lo sviluppo della Sicilia e punta il dito contro il governo. "Dire no alsullo Stretto - dice - significa negare alla ...“Dire no al Ponte sullo Stretto significa negare alla Sicilia un futuro ... trarne le logiche conseguenze” Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, all’ANSA, nel ribadire che “il ...« Il Ponte sullo Stretto , secondo la versione del governo, non potrebbe essere inserito nel Recovery plan perché qualunque opera dovrà essere completata ...