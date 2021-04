Morto l’attore Joseph Siravo, il papà di Tony nella serie cult I Soprano: il ricordo dei colleghi (Di lunedì 12 aprile 2021) A soli 64 anni è Morto l’attore Joseph Siravo, dopo una battaglia contro il cancro. Il pubblico lo ricorderà soprattutto per aver interpretato il defunto padre di Tony nella serie cult I Soprano, di cui sta per uscire il film prequel: Siravo era John Francis Soprano, detto “Johnny Boy”, apparso solo nei flashback della serie attraverso la rievocazione del protagonista durante le sue sedute psicanalitiche con la dottoressa Melfi. A dare l’annuncio della scomparsa di Joseph Siravo è stata la figlia Allegra Okarmus: “Ero al suo fianco quando il mio caro padre è Morto questa mattina, pacificamente, nella sua amata casa ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 aprile 2021) A soli 64 anni è, dopo una battaglia contro il cancro. Il pubblico lo ricorderà soprattutto per aver interpretato il defunto padre di, di cui sta per uscire il film prequel:era John Francis, detto “Johnny Boy”, apparso solo nei flashback dellaattraverso la rievocazione del protagonista durante le sue sedute psicanalitiche con la dottoressa Melfi. A dare l’annuncio della scomparsa diè stata la figlia Allegra Okarmus: “Ero al suo fianco quando il mio caro padre èquesta mattina, pacificamente,sua amata casa ...

