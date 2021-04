Miguel Bosé: “Sono negazionista. C’è un disegno che non si vuole far sapere, questa è la verità sul Covid” (Di lunedì 12 aprile 2021) «Sono negazionista. C’è un disegno che non si vuole far sapere, questa è la verità». Il fronte del negazionismo anti Covid ha un nuovo orgoglioso portavoce: Miguel Bosé. Dopo qualche anno di assenza dalla tv e dai social – Twitter lo ha bannato diversi mesi fa proprio per aver diffuso fake news sulla pandemia – il cantante è riapparso in un’intervista alla tv spagnola che uscirà in versione integrale domenica 18 aprile. Intanto le anticipazioni diffuse da El País stanno facendo il giro del mondo: dalla morte della madre, l’iconica Lucia Bosé, alla dipendenza dalla droga fino alla perdita della voce, ecco tutto quello che la star latina ha raccontato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) «. C’è unche non sifarè la». Il fronte del negazionismo antiha un nuovo orgoglioso portavoce:. Dopo qualche anno di assenza dalla tv e dai social – Twitter lo ha bannato diversi mesi fa proprio per aver diffuso fake news sulla pandemia – il cantante è riapparso in un’intervista alla tv spagnola che uscirà in versione integrale domenica 18 aprile. Intanto le anticipazioni diffuse da El País stanno facendo il giro del mondo: dalla morte della madre, l’iconica Lucia, alla dipendenza dalla droga fino alla perdita della voce, ecco tutto quello che la star latina ha raccontato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

