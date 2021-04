Mercato Milan – Dalla Spagna | Donnarumma | su di lui un’altra big News

Advertising

PierangeloFlor1 : @dello__98 Tra l’altro se lo mettessero sul mercato non penso ti sparerebbero meno di 30/35 mln, per il gioco che v… - bintYusuf___ : RT @LaGiunglaTwitch: Questa sera ore 21:15 siamo live. ???? Tanti gli argomenti: da Parma-Milan alle particolari decisioni arbitrali, dai ri… - FiorentinaUno : MERCATO, Baiocchini di Sky Sport: “Vlahovic piace molto a Pioli. È il primo nome per l’attacco del Milan” -… - YBah96 : RT @LaGiunglaTwitch: Questa sera ore 21:15 siamo live. ???? Tanti gli argomenti: da Parma-Milan alle particolari decisioni arbitrali, dai ri… - frango0o : RT @LaGiunglaTwitch: Questa sera ore 21:15 siamo live. ???? Tanti gli argomenti: da Parma-Milan alle particolari decisioni arbitrali, dai ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Milan

Pianeta Milan

... in testa c'è Belotti Quello tra Andrea Belotti e ilè un amore già vicino al proprio compimento in passato e che potrebbe riproporsi nel prossimo: nell' estate del 2017 , quando la ...L'attaccante serbo, accostato in precedenza anche alla Juventus in chiave, piace davvero a ... Sul serbo ci sarebbe da registrare anche l'interesse di club comee Manchester United oltre ...Il suo futuro dipenderà dunque da chi sarà il prossimo tecnico del Napoli, ovvero se quest’ultimo considererà Hysaj un elemento utile o solo un rincalzo cedibile sul mercato. Il Milan dunque aspetta e ..."Gattuso andrà via dal Napoli, il rapporto con De Laurentiis è questo da mesi e la decisione è già stata presa in tempi non sospetti".