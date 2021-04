LIVE Fognini-Kecmanovic, Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: non si gioca prima delle 17.00 per la pioggia (Di lunedì 12 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.34: Nessun incontro riprenderà prima delle ore 17: si prevede pioggia fino alle 22, di conseguenza appare quasi scontata la cancellazione dell’intero programma di gioco. Per quanto riguarda la giornata di domani, dovrebbe piovere in mattinata. 14:50 Dal momento che i match non inizieranno di nuovo prima delle 15:30, per Fognini si profila un’attesa, ove possibile, che arriva fin quasi alla prima serata, vista anche la presenza dei potenti riflettori vicino ai campi che permettono l’occasionale disputa di match che finiscono a sera. 12:51 Buongiorno a tutti. La pioggia caduta sui campi principali del 1000 monegasco fa sì che qualunque orario per questa partita diventi del ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.34: Nessun incontro riprenderàore 17: si prevedefino alle 22, di conseguenza appare quasi scontata la cancellazione dell’intero programma di gioco. Per quanto riguarda la giornata di domani, dovrebbe piovere in mattinata. 14:50 Dal momento che i match non inizieranno di nuovo15:30, persi profila un’attesa, ove possibile, che arriva fin quasi allaserata, vista anche la presenza dei potenti riflettori vicino ai campi che permettono l’occasionale disputa di match che finiscono a sera. 12:51 Buongiorno a tutti. Lacaduta sui campi principali del 1000 monegasco fa sì che qualunque orario per questa partita diventi del ...

