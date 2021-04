La vera svolta? Meno annunci e più vaccini (Di lunedì 12 aprile 2021) Gabriele Canè Non torna anche che per i cittadini dai 60 anni in su abbiano aperto le prenotazioni solo Lazio e Campania che non risultavano essere dei modelli di sanità virtuosa. Mentre è di poche ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Gabriele Canè Non torna anche che per i cittadini dai 60 anni in su abbiano aperto le prenotazioni solo Lazio e Campania che non risultavano essere dei modelli di sanità virtuosa. Mentre è di poche ...

Ultime Notizie dalla rete : vera svolta La vera svolta? Meno annunci e più vaccini Gabriele Canè Non torna anche che per i cittadini dai 60 anni in su abbiano aperto le prenotazioni solo Lazio e Campania che non risultavano essere dei modelli di sanità virtuosa. Mentre è di poche ...

Alle comunali, tra i protagonisti ci sarà anche il gruppo civico Ali per la città Agosto ribadisce infatti la necessità di una svolta radicale per superare il buio della crisi ...Economica come linee - guida di una progettualità idonea a trasformare un groviglio urbano in una vera ...

La vera svolta? Meno annunci e più vaccini QUOTIDIANO.NET Lord Mountbatten, l’ultimo vicerè. All’asta i ricordi di una vita che racconta com’era l’Inghilterra Come è vero che negli anni Sessanta, quando un gruppo di magnati di destra immaginò un colpo di Stato per imprimere una svolta autoritaria alla Gran Bretagna, fu a Mountbatten che guardarono come ...

Moretti (Pd) a Riccardi: «Basta processi, gli anestesisti vanno ascoltati» UDINE. Diego Moretti chiede a Riccardo Riccardi una svolta, prima di tutto da un punto di vista dell’atteggiamento, nei confronti degli anestesisti – ma in generale del personale medico – e delle accu ...

