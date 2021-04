La lettera di Luciana Littizzetto contro il fenomeno del cat calling (Di lunedì 12 aprile 2021) E’ davvero possibile che nel 2021 una donna debba sentire un uomo fischiare per strada perchè indossa una gonna, perchè ha un paio di tacchi, o perchè mentre corre mostra il fondo schiena a chi sta dietro di lei? E’ davvero possibile che quel “fischiare” debba essere etichettato come un complimento e non come una sorta di molestia? A noi donne, del vostro riconoscimento, della vostra approvazione tramite una risatina, una fischiatina, una frase urlata per strada, ci importa ben poco. E ce lo ricorda per fortuna anche Luciana Littizzetto che dalla puntata di Che tempo che fa in onda l’11 aprile 2021 su Rai 3 scrive una lettera a nome suo e di tantissime donne italiane, per ricordare cosa sia un complimento e cosa invece non lo è. Del fenomeno del cat calling in questi giorni si è parlato moltissimo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 12 aprile 2021) E’ davvero possibile che nel 2021 una donna debba sentire un uomo fischiare per strada perchè indossa una gonna, perchè ha un paio di tacchi, o perchè mentre corre mostra il fondo schiena a chi sta dietro di lei? E’ davvero possibile che quel “fischiare” debba essere etichettato come un complimento e non come una sorta di molestia? A noi donne, del vostro riconoscimento, della vostra approvazione tramite una risatina, una fischiatina, una frase urlata per strada, ci importa ben poco. E ce lo ricorda per fortuna ancheche dalla puntata di Che tempo che fa in onda l’11 aprile 2021 su Rai 3 scrive unaa nome suo e di tantissime donne italiane, per ricordare cosa sia un complimento e cosa invece non lo è. Deldel catin questi giorni si è parlato moltissimo ...

