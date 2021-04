Jennifer Lopez decreta che il biondo è il colore più di tendenza della primavera 2021

Leggi su vanityfair

(Di martedì 13 aprile 2021) Niente anello di fidanzamento in vista sulle mani di J-Lo, ma – in compenso – un tono di biondo super luminoso, forse il più chiaro mai sfoggiato dalla cantante e ballerina del Bronx. Attivissima su Instagram, la star del pop latino ha postato alcuni scatti nei quali è possibile ammirare la sua meravigliosa nuance biondo miele, calda (come piace a lei), di parecchie gradazioni più light del suo iconico biondo caramello. Come da tradizione, con il suo ultimo hair look, Jennifer Lopez si prepara a dettare la tendenza colore della primavera 2021: biondo, biondo e ancora biondo!