Isola dei Famosi | scintille tra Akash e Tommaso Zorzi Ilary Blasi | Stai calmo

C'è stata una lite in studio tra Tommaso Zorzi e Akash? Questa è la notizia che sta circolando in queste ore sul web e che sta inondando di meme i Social e in particolar modo Twitter. L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi 2021, infatti, era presente in studio dopo essere stato eliminato diverse settimane fa e aver osservato il periodo di quarantena previsto per legge. Insieme a lui, ovviamente, era presente l'opinionista ed ex vincitore del Grande Fratello Vip 6 Tommaso Zorzi il quale ha avuto, finalmente, un attesissimo faccia a faccia con l'ex concorrente del reality show di Canale 5. Tra i due, infatti, è risaputo che non corre buon sangue e già nei gironi scorsi abbiamo assistito a delle shit-storm tra i due ragazzi in questione. Lo stesso Akash, ...

