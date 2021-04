Innamorarsi della Devotion Bag di Dolce&Gabbana (Di lunedì 12 aprile 2021) Fall in love with the Dolce & Gabbana’s Devotion Bag. Mettete insieme una borsa, il Lago di Como e Monica Bellucci. Aggiungete la grande creatività di Dolce&Gabbana e spalancate gli occhi per assistere alla meraviglia della collezione primavera estate 2021 dedicata alla Devotion Bag. Un sogno reso ancora più prezioso dal fascino della protagonista e testimonial storica della Maison, Monica Bellucci. Sullo sfondo l’azzurro del Lago di Como che contrasta con gli abiti neri indossati da una sinuosa e sorridente Bellucci. Sei abiti per celebrare la borsa caratterizzata dal cuore sacro. La nuova campagna della Devotion Bag di Dolce&Gabbana vede come protagonista Monica Bellucci Trasportata sulla passerella da droni volanti, appena tre anni fa, la ... Leggi su dilei (Di lunedì 12 aprile 2021) Fall in love with the Dolce & Gabbana’sBag. Mettete insieme una borsa, il Lago di Como e Monica Bellucci. Aggiungete la grande creatività di Dolce&Gabbana e spalancate gli occhi per assistere alla meravigliacollezione primavera estate 2021 dedicata allaBag. Un sogno reso ancora più prezioso dal fascinoprotagonista e testimonial storicaMaison, Monica Bellucci. Sullo sfondo l’azzurro del Lago di Como che contrasta con gli abiti neri indossati da una sinuosa e sorridente Bellucci. Sei abiti per celebrare la borsa caratterizzata dal cuore sacro. La nuova campagnaBag di Dolce&Gabbana vede come protagonista Monica Bellucci Trasportata sulla passerella da droni volanti, appena tre anni fa, la ...

