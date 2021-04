Il pronostico di Monza-Cremonese, 34a giornata di Serie B (Di lunedì 12 aprile 2021) La Serie B è famosa per essere un campionato molto equilibrato e con poche certezze. Se ne sta accorgendo il Monza, che ultimamente sta facendo davvero tanta fatica a fare punti. I lombardi sono infatti in calo, con il secondo posto che si sta allontanando. Cremonese che invece è alla ricerca di punti salvezza, con la rincorsa dell’Ascoli che preoccupa. Di seguito il pronostico di Monza-Cremonese. COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA? Come detto il Monza ultimamente sta decisamente arrancando. Infatti la squadra di Brocchi nelle ultime 4 partite ha raccolto solamente 2 punti, con troppe difficoltà rispetto a quanto ci si poteva aspettare. I biancorossi ora sono quarti addirittura quinti in classifica, con il Venezia che oggi ha vinto scavalcando gli ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 12 aprile 2021) LaB è famosa per essere un campionato molto equilibrato e con poche certezze. Se ne sta accorgendo il, che ultimamente sta facendo davvero tanta fatica a fare punti. I lombardi sono infatti in calo, con il secondo posto che si sta allontanando.che invece è alla ricerca di punti salvezza, con la rincorsa dell’Ascoli che preoccupa. Di seguito ildi. COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA? Come detto ilultimamente sta decisamente arrancando. Infatti la squadra di Brocchi nelle ultime 4 partite ha raccolto solamente 2 punti, con troppe difficoltà rispetto a quanto ci si poteva aspettare. I biancorossi ora sono quarti addirittura quinti in classifica, con il Venezia che oggi ha vinto scavalcando gli ...

