Igor il Russo come Tony Stark, quello che ha fatto è abominevole (Di lunedì 12 aprile 2021) Igor il Russo torna a farla parlare di sé. Durante il trasferimento da un carcere all’altro ha compiuto qualcosa di veramente orribile. Norbert Feher al secolo Ivan il Russo (Google Images)Igor il Russo avrà preso spunto dal film Iron Man. Sta di fatto che durante la propria prigionia a Palencia ha deciso di fabbricarsi un’armatura. Proprio come Tony Stark nel celebre fumetto, il pluriomicida ha utilizzato materiali di fortuna per mettere insieme lo strumento protettivo. In particolare ha utilizzato felpe, riviste ed altri indumenti per proteggersi. Norbert Feher, noto in Italia come Igor il Russo, doveva essere trasferito nel carcere di Zuera. Il 40enne però, ... Leggi su chenews (Di lunedì 12 aprile 2021)iltorna a farla parlare di sé. Durante il trasferimento da un carcere all’altro ha compiuto qualcosa di veramente orribile. Norbert Feher al secolo Ivan il(Google Images)ilavrà preso spunto dal film Iron Man. Sta diche durante la propria prigionia a Palencia ha deciso di fabbricarsi un’armatura. Proprionel celebre fumetto, il pluriomicida ha utilizzato materiali di fortuna per mettere insieme lo strumento protettivo. In particolare ha utilizzato felpe, riviste ed altri indumenti per proteggersi. Norbert Feher, noto in Italiail, doveva essere trasferito nel carcere di Zuera. Il 40enne però, ...

Advertising

fattoquotidiano : Igor “il russo” picchia e manda all’ospedale cinque agenti del carcere: li ha colpiti con le piastrelle del bagno d… - repubblica : Igor il Russo manda all'ospedale cinque secondini - LegaSalvini : ?? IRRECUPERABILE! CORRIERE DELLA SERA: «IGOR IL RUSSO AGGREDISCE 5 AGENTI IN CARCERE: 'SI ERA COSTRUITO UN'ARMATUR… - isetta87 : RT @chilhavistorai3: Norbert Feher, alias Igor il Russo, ferisce cinque guardie penitenziarie alla vigilia del nuovo processo per triplice… - mister_ricci : Il metodo più semplice ed efficace è quello che adottano in Giappone: fune, sgabello e via. E non provoca neanche t… -