Identificata la bambina salvata nel 1944 da un soldato inglese | 77 anni dopo i discendenti potranno incontrarsi

(Di lunedì 12 aprile 2021) Ha un nome lache nelè statada un. A marzo da Londra era partito un appello sui social lanciato da Neda Tootoonchi, fiorentina che da 20si è trasferita in Inghilterra. La ragazza aveva rilanciato la storia del nonno di suo marito Paul O’ Neill, attore di cinema e di teatro, che aveva tratto in salvo una ragazzina durante la guerra. A distanza di poco più di un mese dall’inizio delle ricerche, sembra che lain questione sia stata. Il nonno si chiamava Harry Rodney ed è morto nel 2012 a 94. Nellui e altri soldati del Royal Scots trovarono unasola, nascosta in una casa e affamata. I soldati riportarono la piccola dalla ...

Potrebbe essere statalache nel 1944 incontrò alcuni soldati inglesi nella zona di Borgo San Lorenzo (Firenze), nel 1944. A marzo da Londra era partito un appello sui social lanciato da Neda ...