Icardi Juventus, scambio in vista? Contatti con Wanda Nara: le ultimissime (Di lunedì 12 aprile 2021) Icardi Juventus – Il nome di Mauro Icardi ormai da diversi anni viene accostato ai colori bianconeri. L’attaccante ex Inter potrebbe lasciare Parigi. Il giornalista Nicolò Schira sul suo profilo twitter ha parlato del prossimo colpo di mercato della Juventus. Una delle priorità del Paris Saint Germain – scrive il giornalista – questa estate è l’acquisto di Kean da Everton con un accordo a titolo definitivo. Mauro Icardi pertanto potrebbe essere venduto. La sua agente e moglie Wanda Nara è a Milano e dopo un periodo di quarantena parlerà con la Juventus, che ha mostrato interesse per l’attaccante. Icardi Juventus, scambio con la Joya Il Paris Saint-Germain ha messo sul mercato Mauro ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 12 aprile 2021)– Il nome di Mauroormai da diversi anni viene accostato ai colori bianconeri. L’attaccante ex Inter potrebbe lasciare Parigi. Il giornalista Nicolò Schira sul suo profilo twitter ha parlato del prossimo colpo di mercato della. Una delle priorità del Paris Saint Germain – scrive il giornalista – questa estate è l’acquisto di Kean da Everton con un accordo a titolo definitivo. Mauropertanto potrebbe essere venduto. La sua agente e moglieè a Milano e dopo un periodo di quarantena parlerà con la, che ha mostrato interesse per l’attaccante.con la Joya Il Paris Saint-Germain ha messo sul mercato Mauro ...

Advertising

capuanogio : ?? La #Juventus ha contattato il #Psg per uno scambio #Dybala #Icardi e si vedrà anche con Wanda Nara. Ma all’orizz… - Bianca34874951 : RT @Vatenerazzurro1: Wanda #Nara, è a Milano e parlerà con la #Juventus, che ha mostrato interesse per Mauro #Icardi. L'#Inter ha una claus… - RiccardoIcco : RT @Vatenerazzurro1: Wanda #Nara, è a Milano e parlerà con la #Juventus, che ha mostrato interesse per Mauro #Icardi. L'#Inter ha una claus… - PSGInMyBlood : RT @Vatenerazzurro1: Wanda #Nara, è a Milano e parlerà con la #Juventus, che ha mostrato interesse per Mauro #Icardi. L'#Inter ha una claus… - rynerust : RT @Vatenerazzurro1: Wanda #Nara, è a Milano e parlerà con la #Juventus, che ha mostrato interesse per Mauro #Icardi. L'#Inter ha una claus… -