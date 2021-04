Henry Cavill presenta la nuova fidanzata su Instagram (Di lunedì 12 aprile 2021) Henry Cavill, che sul proprio privato si è sempre limitato a divulgare lo stretto necessario, ha voluto replicare al gossip, ufficializzando da sé la relazione con Natalie Viscuso, con cui è stato fotografato mano nelle mano. «Questo sono io, mentre appaio piuttosto sicuro di me poco prima che il mio meraviglioso e geniale amore, Natalie, mi distrugga a scacchi», ha scritto l’attore, trentasettenne, pubblicando su Instagram un’immagine di sé, gli occhi fissi e sorridenti su una scacchiera. Di fronte, appena illuminata dalla lampada che pende sul tavolo, una donna bionda. Leggi su vanityfair (Di lunedì 12 aprile 2021) Henry Cavill, che sul proprio privato si è sempre limitato a divulgare lo stretto necessario, ha voluto replicare al gossip, ufficializzando da sé la relazione con Natalie Viscuso, con cui è stato fotografato mano nelle mano. «Questo sono io, mentre appaio piuttosto sicuro di me poco prima che il mio meraviglioso e geniale amore, Natalie, mi distrugga a scacchi», ha scritto l’attore, trentasettenne, pubblicando su Instagram un’immagine di sé, gli occhi fissi e sorridenti su una scacchiera. Di fronte, appena illuminata dalla lampada che pende sul tavolo, una donna bionda.

