Harry a Londra senza Meghan per il funerale del nonno, è in quarantena (Di lunedì 12 aprile 2021) Il principe Harry è tornato nel Regno Unito senza la moglie incinta Meghan ed è in quarantena prima del funerale del principe Filippo, in programma sabato prossimo. È la sua prima visita nel Regno Unito dopo aver lasciato ogni ruolo e impegno nella famiglia Reale. Secondo quanto appreso dai media britannici, Harry è atterrato all’aeroporto londinese di Heathrow con un volo British Airways proveniente da Los Angeles alle 13:15 di domenica. Secondo quanto riferito dal Sun, il principe Harry è stato accolto dalla polizia e dalla sicurezza e portato via in una Range Rover, probabilmente a Kensington Palace. Il Daily Mail ha riferito che il duca di Sussex è stato visto lasciare la sua villa californiana da 11 milioni di sterline sabato sera in una Cadillac Escalade nera. ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 aprile 2021) Il principeè tornato nel Regno Unitola moglie incintaed è inprima deldel principe Filippo, in programma sabato prossimo. È la sua prima visita nel Regno Unito dopo aver lasciato ogni ruolo e impegno nella famiglia Reale. Secondo quanto appreso dai media britannici,è atterrato all’aeroporto londinese di Heathrow con un volo British Airways proveniente da Los Angeles alle 13:15 di domenica. Secondo quanto riferito dal Sun, il principeè stato accolto dalla polizia e dalla sicurezza e portato via in una Range Rover, probabilmente a Kensington Palace. Il Daily Mail ha riferito che il duca di Sussex è stato visto lasciare la sua villa californiana da 11 milioni di sterline sabato sera in una Cadillac Escalade nera. ...

