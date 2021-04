Giletti minacciato per le rivelazioni sull’Oms | “In che Paese viviamo?”

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 12 aprile 2021) Un caso clamoroso, quello che vede finire l’Oms e il ministero della Salute per la cancellazione dell’ormai famigerato dossier in cui si evidenziava come il nostro, al momento dell’esplosione dell’emergenza Covid-19, non avesse un piano pandemico aggiornato. Anzi, quello di riferimento era addirittura fermo al 2006 e non era mai più stato implementato. E così, per evitare lo scandalo, il documento era stato fatto sparire nel nulla dopo un’iniziale pubblicazione. Su ordine, come provato dalle chat mostrate durante la trasmissione Non è l’Arena condotta da Massimosu La7, del potentissimo Ranieri Guerra, vicedirettore vicario dell’Oms. Nei messaggi scambiati tra Ranieri Guerra e Silvio Brusaferro, ex capo dell’Iss oggi membro del Cts, ecco emergere come proprio il numero due dell’Oms si sarebbe adoperato per far rimuovere il dosseri e ...