Gemma Galgani | il flirt con il famoso attore

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 12 aprile 2021) Tina Cipollari torna ad attaccare. Nel corso dell’ultima occasione, però, a finire sotto la lente di ingrandimento dell’opinionista di Uomini e Donne non sono state le relazioni recenti vissute dalla dama torinese, ma un presunto legame vissuto in passato, quello con Walter Chiari del quale, secondo Tina,sarebbe stata l’amante. “Non so tu che vita abbia fatto da giovane. So che hai fatto l’amante. L’ha dichiarato lei. Ha dichiarato di essere stata l’amante di Walter Chiari. Ha dichiarato di avere avuto una vita piena di amanti. Possiamo chiamare la redazione di DiPiù? L’ha detto lei”, ha dichiarato la Cipollari, cui si è accodato Gianni Sperti: “La storia di Walter Chiari la conosco anch’io. Credevo ci fosse stata una storia”. Maha smentito di avere mai dichiarato in un’intervista ...