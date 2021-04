Euro 2020, Vezzali: “Mi impegnerò per garantire match a Roma” (Di lunedì 12 aprile 2021) “Mi adopererò con tutta me stessa affinché possa essere dato il via libera per disputare queste quattro partite in Italia. Gli Europei di calcio sono un’occasione importante per il nostro Paese, possono segnare il rilancio e sottolineare l’importanza di continuare a ospitare eventi importanti come anche tanti altri che stiamo organizzando. Ci stiamo lavorando“. Lo ha dichiarato Valentina Vezzali, sottosegretario allo sport, nel suo intervento alla cerimonia di presentazione delle sedi Italiane riconosciute Città/Comuni/Comunità Europee dello Sport 2021-2022 organizzata al Salone d’Onore del Coni, a Roma. “La chiusura delle palestre e degli impianti sportivi ha messo in evidenza quanto abbiamo sempre sostenuto, ovvero che lo sport è il perno sociale del Paese – ha proseguito l’ex campionessa olimpica di scherma – Gli ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 aprile 2021) “Mi adopererò con tutta me stessa affinché possa essere dato il via libera per disputare queste quattro partite in Italia. Glipei di calcio sono un’occasione importante per il nostro Paese, possono segnare il rilancio e sottolineare l’importanza di continuare a ospitare eventi importanti come anche tanti altri che stiamo organizzando. Ci stiamo lavorando“. Lo ha dichiarato Valentina, sottosegretario allo sport, nel suo intervento alla cerimonia di presentazione delle sedi Italiane riconosciute Città/Comuni/Comunitàpee dello Sport 2021-2022 organizzata al Salone d’Onore del Coni, a. “La chiusura delle palestre e degli impianti sportivi ha messo in evidenza quanto abbiamo sempre sostenuto, ovvero che lo sport è il perno sociale del Paese – ha proseguito l’ex campionessa olimpica di scherma – Gli ...

