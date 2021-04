Elisa ricorda gli zii scomparsi per Covid: “Impossibile da accettare” (Di lunedì 12 aprile 2021) Elisa ha scritto un commovente messaggio dedicato ai suoi zii, entrambi scomparsi a causa di Covid-19. Elisa Toffoli ha affidato ai social il suo commovente messaggio per gli zii, entrambi scomparsi a causa del Coronavirus. “È ancora quasi Impossibile accettare che questo Covid via abbia portati via e ho mille ricordi che sfrecciano nella mente. Zio Franco e zia Dani, mi avete messa su un palco che non avevo ancora quattro anni”, ha scritto la cantante postando alcune immagini della sua infanzia e dei due zii, a cui era estremamente legata. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa TOFFOLI Official (@Elisatoffoli) Elisa: la dedica agli zii ... Leggi su donnaglamour (Di lunedì 12 aprile 2021)ha scritto un commovente messaggio dedicato ai suoi zii, entrambia causa di-19.Toffoli ha affidato ai social il suo commovente messaggio per gli zii, entrambia causa del Coronavirus. “È ancora quasiche questovia abbia portati via e ho mille ricordi che sfrecciano nella mente. Zio Franco e zia Dani, mi avete messa su un palco che non avevo ancora quattro anni”, ha scritto la cantante postando alcune immagini della sua infanzia e dei due zii, a cui era estremamente legata. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daTOFFOLI Official (@toffoli): la dedica agli zii ...

