Elisa, il Covid ha colpito anche la sua famiglia. Su Instagram il dolore e le parole di addio agli zii (Di lunedì 12 aprile 2021) Elisa piange la morte degli zii scomparsi a causa del Covid. Ieri, come si legge sul Corriere, la cantante ha pubblicato sui suoi social una foto per salutare gli zii ai quali era molto legata. Elisa, il messaggio agli zii morti per Covid «È ancora quasi impossibile accettare che questo Covid vi abbia portati via – ha scritto in un post su Instagram –, e ho mille ricordi che sfrecciano nella mente. Zio Franco e zia Dani, mi avete messa su un palco che non avevo ancora quattro anni. Zia, insieme alla mamma e a Felice mi hai aperto una finestra sul palcoscenico, sull’arte, sull’immaginazione, sull’arte della trasformazione. È stata una fortuna immensa poter essere lì con voi mentre costruivate i vostri spettacoli e assorbire quell’energia creativa e quel senso di potere ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 aprile 2021)piange la morte degli zii scomparsi a causa del. Ieri, come si legge sul Corriere, la cantante ha pubblicato sui suoi social una foto per salutare gli zii ai quali era molto legata., il messaggiozii morti per«È ancora quasi impossibile accettare che questovi abbia portati via – ha scritto in un post su–, e ho mille ricordi che sfrecciano nella mente. Zio Franco e zia Dani, mi avete messa su un palco che non avevo ancora quattro anni. Zia, insieme alla mamma e a Felice mi hai aperto una finestra sul palcoscenico, sull’arte, sull’immaginazione, sull’arte della trasformazione. È stata una fortuna immensa poter essere lì con voi mentre costruivate i vostri spettacoli e assorbire quell’energia creativa e quel senso di potere ...

Advertising

SecolodItalia1 : Elisa, il Covid ha colpito anche la sua famiglia. Su Instagram il dolore e le parole di addio agli zii… - elisa_calabrese : RT @RobertoBurioni: se questo fosse confermato, nel momento in cui si diagnostica un caso di COVID-19 si trattano tutti i familiari con gli… - zazoomblog : Elisa due lutti per il Covid: il commovente sfogo su Instagram - #Elisa #lutti #Covid: #commovente - elisa_sbarbati : RT @Tboeri: Ennesima stabilizzazione dei precari della scuola in vista. Eppure ci sarebbe tutto il tempo per fare un vero concorso. Per rec… - lucarinigiac : il messaggio su Instagram- -