Electric Days, 3 settimane di offerte FCA Bank e Leasys per la mobilità elettricaHDblog.it (Di lunedì 12 aprile 2021) Per spingere sulla diffusione dei veicoli elettrificati, FCA Bank e Leasys hanno deciso di lanciare gli “Electric Days“, cioè una serie di promozioni dedicate esclusivamente alla mobilità elettrica. Sono disponibili online e potranno essere attivate entro il 30 aprile. Vediamo i principali dettagli. LE offerte Queste tre settimane di promozioni sono proposte non solo in Italia ma pure in Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito e Spagna. Si tratta dei Paesi dove sono presenti ed operano FCA Bank e Leasys. Ogni mercato, ovviamente, potrà contare su di offerte differenti. Per quanto riguarda l’Italia, la prima offerta riguarda GO4xe, un finanziamento che permette alle persone di ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 12 aprile 2021) Per spingere sulla diffusione dei veicoli elettrificati, FCAhanno deciso di lanciare gli ““, cioè una serie di promozioni dedicate esclusivamente allaelettrica. Sono disponibili online e potranno essere attivate entro il 30 aprile. Vediamo i principali dettagli. LEQueste tredi promozioni sono proposte non solo in Italia ma pure in Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito e Spagna. Si tratta dei Paesi dove sono presenti ed operano FCA. Ogni mercato, ovviamente, potrà contare su didifferenti. Per quanto riguarda l’Italia, la prima offerta riguarda GO4xe, un finanziamento che permette alle persone di ...

Advertising

gigibeltrame : Electric Days, 3 settimane di offerte FCA Bank e Leasys per la mobilità elettrica #digilosofia… - HDblog : Electric Days, 3 settimane di offerte FCA Bank e Leasys per la mobilità elettrica - ClubAlfaIt : Electric Days: tre settimane di promozioni FCA Bank e Leasys #FcaBank #Noleggio #NoleggioLungoTermine #NewsFiatFCA… - ferpress : FCA Bank e Leasys danno il via agli “#ElectricDays”: tre settimane di offerte dedicate alla #mobilità elettrica - F… -