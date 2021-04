Domenica In, Pupo gela Mara Venier: “Ma come fai a parlare proprio tu che …?”, in studio cala il silenzio (Di lunedì 12 aprile 2021) Ieri, 11 aprile è andata in onda un’altra puntata di Domenica In condotta da Mara Venier. Il primo blocco del programma è stato, come al solito, dedicato al covid, alla situazione vaccini e all’immediato futuro che, si spera, sarà più sereno quando la campagna vaccinale sarà giunta quasi al termine. In studio ospite della Venier, Pierpaolo Sileri mentre in collegamento Rita Dalla Chiesa che ha detto di non fidarsi del vaccino Astrazeneca perché le voci che sono girate sul suo conto non la rassicurano affatto, dunque preferisce aspettare e quando sarà il suo turno farsi somministrare un altro vaccino, di quelli più accreditati sui quali non si sono mai sentite voci contrastanti a differenza, appunto, di Astrazeneca. Pupo ospite da Mara ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 12 aprile 2021) Ieri, 11 aprile è andata in onda un’altra puntata diIn condotta da. Il primo blocco del programma è stato,al solito, dedicato al covid, alla situazione vaccini e all’immediato futuro che, si spera, sarà più sereno quando la campagna vaccinale sarà giunta quasi al termine. Inospite della, Pierpaolo Sileri mentre in collegamento Rita Dalla Chiesa che ha detto di non fidarsi del vaccino Astrazeneca perché le voci che sono girate sul suo conto non la rassicurano affatto, dunque preferisce aspettare e quando sarà il suo turno farsi somministrare un altro vaccino, di quelli più accreditati sui quali non si sono mai sentite voci contrastanti a differenza, appunto, di Astrazeneca.ospite da...

