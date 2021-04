Days Gone 2 è stato davvero cancellato da Sony? Parla l’ex-directorHDblog.it (Di lunedì 12 aprile 2021) Alla fine della scorsa settimana le parole del giornalista Jason Schreier sui progetti first party di Sony hanno fatto discutere: oltre a notizie importanti come il fatto che siano in lavorazione un remake di The Last of Us per PlayStation 5, oltre a un nuovo capitolo di Uncharted, c’era anche un retroscena relativo a Days Gone 2, titolo che a quanto pare non si farà. Secondo quanto riportato da Schreier, il gioco sarebbe stato proposto da Bend Studio a Sony nel 2019, ma il colosso giapponese avrebbe rifiutato. I fan del titolo originale (tra i giochi di aprile inclusi in PlayStation Plus) hanno accolto la notizia con delusione, e alcuni si sono anche scagliati contro Schreier accusandolo di inventare, nella speranza che un sequel di Days Gone sia ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 12 aprile 2021) Alla fine della scorsa settimana le parole del giornalista Jason Schreier sui progetti first party dihanno fatto discutere: oltre a notizie importanti come il fatto che siano in lavorazione un remake di The Last of Us per PlayStation 5, oltre a un nuovo capitolo di Uncharted, c’era anche un retroscena relativo a2, titolo che a quanto pare non si farà. Secondo quanto riportato da Schreier, il gioco sarebbeproposto da Bend Studio anel 2019, ma il colosso giapponese avrebbe rifiutato. I fan del titolo originale (tra i giochi di aprile inclusi in PlayStation Plus) hanno accolto la notizia con delusione, e alcuni si sono anche scagliati contro Schreier accusandolo di inventare, nella speranza che un sequel disia ...

