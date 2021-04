Covid, sono 9.789 i nuovi casi e 358 le vittime (Di lunedì 12 aprile 2021) ROMA – Scendono i casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore che si fermano a quota 9789 contro i 15.746 di ieri, a fronte però di un numero minore di tamponi: 190.635 contro i 253.100 di domenica. Ancora tante le vittime: 358 nelle ultime 24 ore. Scende a 5,1% il tasso di positività, contro il 6,2% di ieri. Leggi su dire (Di lunedì 12 aprile 2021) ROMA – Scendono i casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore che si fermano a quota 9789 contro i 15.746 di ieri, a fronte però di un numero minore di tamponi: 190.635 contro i 253.100 di domenica. Ancora tante le vittime: 358 nelle ultime 24 ore. Scende a 5,1% il tasso di positività, contro il 6,2% di ieri.

