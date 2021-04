Advertising

TV7Benevento : Covid: Musumeci, 'abitanti isole vanno vaccinate prima, vivono condizioni particolari'... - mauz79 : Un #musumeci che sparge fiducia nei vaccini a @SkyTG24 '5 morti a seguito di #AstraZeneca in #sicilia', oltre alle… - mistermeo : RT @EPalazzotto: Dopo lo scandalo sui dati Covid e le parole di Micciché oggi su @lasiciliait, in cui parla di totale mancanza di etica da… - interista123123 : @FrancoAgliata @stebellentani La gente si è rotta di speranza, Musumeci e del covid. E te lo dico da abitante della provincia di Palermo - ilSicilia : #CoronavirusSicilia #Covid Covid, Musumeci: “Varata ‘Operazione nonni’ per vaccinare gli ultra ottantenni”… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Musumeci

...si cambia l'allenatore per provare a cambiare rotta ma questa metafora non vale in Sicilia dove il "mister", uno e triino (presidente, commissario straordinario per l'emergenzae ......veri e propri corridoi preferenziali verso paesi e regioni che hanno già completato l'immunizzazione " hanno spiegatoe Solinas " o utilizzando il modello dei voli e delle navi "- ...Palermo, 12 apr. (Adnkronos) – “Gli abitanti delle isole in Sicilia vivono condizioni particolari, perché devono aspettare luglio o agosto per vaccinarsi? Se a Lampedusa sbarcano centinaia di migranti ...12 APR - “Recuperare gli anziani ultra ottantenni che non si sono ancora vaccinati e completare per tutti la prima dose entro aprile”. È l'obiettivo ambizioso che il presidente della Regione Nello Mus ...