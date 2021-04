Covid: M5s Ars, 'vertici sanità in commissione? bene purché non sia farsa' (Di lunedì 12 aprile 2021) Palermo, 12 apr. (Adnkronos) - "Audizione vertici sanità in commissione? bene, purché sia l'occasione di avere finalmente risposte concrete e non sia una farsa". Lo dicono il capogruppo del M5S all'Assemblea regionale siciliana, Giovanni Di Caro, e i componenti pentastellati della commissione Salute di Palazzo dei Normanni, Francesco Cappello, Antonio De Luca, Giorgio Pasqua e Salvatore Siragusa. "Speriamo che l'audizione di mercoledì – dicono – sia l'occasione per ottenere risposte su tante cose che vanno chiarite da tempo, per esempio i vaccini, che ci vedono agli ultimi posti in fatto di inoculazioni complessive e all'ultimo posto per quanto riguarda le somministrazioni agli over 80". "Ci farebbe molto piacere sapere, ad esempio, cosa si cela dietro alla corposa ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Palermo, 12 apr. (Adnkronos) - "Audizioneinsia l'occasione di avere finalmente risposte concrete e non sia una". Lo dicono il capogruppo del M5S all'Assemblea regionale siciliana, Giovanni Di Caro, e i componenti pentastellati dellaSalute di Palazzo dei Normanni, Francesco Cappello, Antonio De Luca, Giorgio Pasqua e Salvatore Siragusa. "Speriamo che l'audizione di mercoledì – dicono – sia l'occasione per ottenere risposte su tante cose che vanno chiarite da tempo, per esempio i vaccini, che ci vedono agli ultimi posti in fatto di inoculazioni complessive e all'ultimo posto per quanto riguarda le somministrazioni agli over 80". "Ci farebbe molto piacere sapere, ad esempio, cosa si cela dietro alla corposa ...

