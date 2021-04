Covid Lazio, oggi 1.057 contagi. A Roma 500 casi. Dati 12 aprile (Di lunedì 12 aprile 2021) (Adnkronos) – Sono 1.057 i nuovi contagi di Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 12 aprile. Si registrano altri 37 morti. I casi a Roma città sono a quota 500. “oggi su oltre 9 mila tamponi nel Lazio (-6.700) e oltre 5 mila antigenici per un totale di circa 15 mila test, si registrano 1.057 casi positivi (-618), 37 i decessi (+18) e +1.012 i guariti. Aumentano i decessi e le terapie intensive, mentre diminuiscono i casi e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 7%”, rende noto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, riferendo inoltre che sul versante delle terapie con anticorpi monoclonali, ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 12 aprile 2021) (Adnkronos) – Sono 1.057 i nuovidi Coronavirus nelsecondo il bollettino di, 12. Si registrano altri 37 morti. Icittà sono a quota 500. “su oltre 9 mila tamponi nel(-6.700) e oltre 5 mila antigenici per un totale di circa 15 mila test, si registrano 1.057positivi (-618), 37 i decessi (+18) e +1.012 i guariti. Aumentano i decessi e le terapie intensive, mentre diminuiscono ie i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 7%”, rende noto l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, riferendo inoltre che sul versante delle terapie con anticorpi monoclonali, ...

repubblica : Covid, nel Lazio lite sui vaccini ai detenuti. Salvini: 'Roba da matti'. D'Amato: 'Sei un maramaldo' - RegioneLazio : #Vaccino anti #Covid19 Da martedì 13 Aprile alle 00:00 partiranno le prenotazioni per la fascia d'età 61-60 (nati 1… - repubblica : Covid sui mezzi pubblici, 28 casi nel Lazio. Blitz dei Nas: 'Virus su maniglie, poggiatesta e nelle sale d'attesa' - rietin_vetrina : Covid Lazio: su 15 mila test si registrano 1.057 casi positivi (-618), 37 i decessi (+18) e +1.012 i guariti - CasilinaNews : Lazio, al via le prenotazioni per il vaccino anti-covid ai 60enni e 61enni: come prenotarsi e quando… -