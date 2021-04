Campania, 1386 positivi su pochissimi tamponi, calano le terapie intensive occupate (Di lunedì 12 aprile 2021) L’Unità di crisi della Regione Campania conta oggi 1386 positivi (499 sintomatici) su 9.473 tamponi, per un tasso che schizza ovviamente al 14% per il bassissimo numero di test effettuati. I morti sono 43, di cui 25 deceduti nelle ultime 48 ore. I guariti sono 1828. Di seguito il report dei posti letto su base regionale. calano i posti di terapia intensiva occupati (dai 145 di ieri ai 136 di oggi su 656 posti disponibili). Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 136 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (***) Posti letto di degenza occupati: 1.594 *** Posti letto Covid e Offerta privata. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 aprile 2021) L’Unità di crisi della Regioneconta oggi(499 sintomatici) su 9.473, per un tasso che schizza ovviamente al 14% per il bassissimo numero di test effettuati. I morti sono 43, di cui 25 deceduti nelle ultime 48 ore. I guariti sono 1828. Di seguito il report dei posti letto su base regionale.i posti di terapia intensiva occupati (dai 145 di ieri ai 136 di oggi su 656 posti disponibili). Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 136 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (***) Posti letto di degenza occupati: 1.594 *** Posti letto Covid e Offerta privata. L'articolo ilNapolista.

