Calciomercato, Dybala-Inter | Scenario clamoroso: “Ma solo in un caso” (Di lunedì 12 aprile 2021) Il futuro di Dybala alla Juventus è sempre più in bilico, ma per Musmarra non è il momento giusto per l’approdo all’Inter Che l’Inter abbia un grande sogno nel cassetto… L'articolo Calciomercato, Dybala-Inter Scenario clamoroso: “Ma solo in un caso” è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 12 aprile 2021) Il futuro dialla Juventus è sempre più in bilico, ma per Musmarra non è il momento giusto per l’approdo all’Che l’abbia un grande sogno nel cassetto… L'articolo: “Main un” è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

tuttosport : #Calciomercato Juve, per #Dybala-#Icardi asse col Psg - Gazzetta_it : Quel gol non basta, è braccio di ferro: niente rinnovo con la #Juve, #Dybala è sul mercato - infoitsalute : Calciomercato Juventus, addio Dybala | Dalla Spagna: c’è il contatto - infoitsalute : Calciomercato Juventus, Guardiola chiede Dybala: si apre allo scambio - infoitsalute : Calciomercato, Raimondi: ‘La Juventus non offre oltre i 10 milioni a stagione a Dybala’ -