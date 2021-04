(Di lunedì 12 aprile 2021) Terza meda in tre giorni per la Nazionale a Sofia. Il podio del capitano azzurro si unisce a quelli di Alessio e Crescenzi, tutti grandi protagonisti nella prima competizione internazionale a oltre un anno dall’inizio della pandemia. mc/red su Il Corriere della Città.

Esercito : Congratulazioni al nostro 1° C.le Magg. Roberto Botta che ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati europe… - CorriereCitta : Botta di bronzo agli Europei di taekwondo - siciliafita : RT @Esercito: Congratulazioni al nostro 1° C.le Magg. Roberto Botta che ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati europei di #taek… - InterCLAzionale : RT @taekwondofita: ROBIIIIII?????? Italia che cala il tris a Sofia con Roberto Botta che conquista il BRONZO nella -87kg ???? #itatkd #taekwond… - blogsicilia : #notizie #sicilia Bronzo per l’azzurro Roberto Botta agli Europei di Taekwondo - -

Per la nazionale azzurra arriva la terza medaglia in tre giorni e porta il nome di Roberto Botta nella categoria - 87 kg! Il bronzo del capitano azzurro si unisce a quelli di Simone Alessio e Simone Crescenzi. Cala il sipario sugli Europei 2021 di taekwondo. Al Grand Hotel Millennium di Sofia (Bulgaria) si è infatti conclusa anche la quarta e ultima giornata del massimo torneo continentale. Sorride l'Italia.