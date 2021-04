Borsa: Asia chiude in calo con la Cina, vola Alibaba (Di lunedì 12 aprile 2021) Le Borse Asiatiche chiudono in calo dopo un avvio in terreno positivo. Gli investitori attendono una serie di dati macroeconomici in arrivo dalla Cina e guardano alla campagna di vacCinazione Usa. ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 aprile 2021) Le Borsetiche chiudono indopo un avvio in terreno positivo. Gli investitori attendono una serie di dati macroeconomici in arrivo dallae guardano alla campagna di vaczione Usa. ...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Asia Parte in calo il future Eurostoxx 50 anche se la Fed butta acqua sul fuoco In generale, poi, il programma di vaccinazione in Asia procede molto a rilento rispetto ai ritmi parzialmente incoraggianti registrati in Occidente. Buoni invece i dati dalla Cina dove i ricavi del ...

Asia-Pacific in negativo. Nikkei 225 in declino dello 0,77% Dopo una chiusura d'ottava in recupero per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi il Dow Jones Industrial Average, apprezzatosi dello 0,89% venerdì), la nuova settimana inizia inve ...

