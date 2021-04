Bollettino regioni oggi: morti, contagi e guariti lunedì 12 aprile (Di lunedì 12 aprile 2021) Il Bollettino Covid di lunedì 12 aprile 2021 delle regioni italiane, con i dati aggiornati nelle ultime 24 ore su contagi, morti, guariti e tamponi processati in ogni parte d’Italia. La pandemia continua a colpire e come ogni giorno il Ministero della Salute, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, ha reso noti i dati dettagliati di ogni regione. oggi si registrano 9.789 nuovi contagi, 358 morti, 18.010 guariti, 92.873 tamponi molecolari, 3.593 (+8) ricoverati in terapia intensiva, 27.329 (+78) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -8.588 gli attualmente positivi per un totale di 524.417. IL Bollettino E I NUMERI ODIERNI REGIONE PER REGIONE DI LUNEDI 12 ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 aprile 2021) IlCovid di122021 delleitaliane, con i dati aggiornati nelle ultime 24 ore sue tamponi processati in ogni parte d’Italia. La pandemia continua a colpire e come ogni giorno il Ministero della Salute, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, ha reso noti i dati dettagliati di ogni regione.si registrano 9.789 nuovi, 358, 18.010, 92.873 tamponi molecolari, 3.593 (+8) ricoverati in terapia intensiva, 27.329 (+78) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -8.588 gli attualmente positivi per un totale di 524.417. ILE I NUMERI ODIERNI REGIONE PER REGIONE DI LUNEDI 12 ...

