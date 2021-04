Berrettini-Davidovich Fokina, Masters1000 Montecarlo: programma, orario, tv, streaming (Di lunedì 12 aprile 2021) Matteo Berrettini è pronto per l’esordio al Masters1000 di Montecarlo. Il tennista romano inizierà il suo cammino nel Principato contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina che oggi si è liberato dell’australiano Alex de Minaur. Nessun precedente sul circuito maggiore, per il semifinalista degli US Open 2019, con Davidovich Fokina. Una occasione che potrebbe portare il classe 1996 contro uno tra Alexei Popyrin, Pablo Andujar, Guido Pella e Lucas Pouille. A che ora si giocherà questo attesissimo match? Il programma originale prevede che la partita di Matteo Berrettini sarà la quarta (ed ultima) sul campo Ranieri III. Si inizierà alle ore 11.00 con la sfida tra Fabio Fognini e Miomir Kecmanovic, per cui si giocherà nel cuore del ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021) Matteoè pronto per l’esordio aldi. Il tennista romano inizierà il suo cammino nel Principato contro lo spagnolo Alejandroche oggi si è liberato dell’australiano Alex de Minaur. Nessun precedente sul circuito maggiore, per il semifinalista degli US Open 2019, con. Una occasione che potrebbe portare il classe 1996 contro uno tra Alexei Popyrin, Pablo Andujar, Guido Pella e Lucas Pouille. A che ora si giocherà questo attesissimo match? Iloriginale prevede che la partita di Matteosarà la quarta (ed ultima) sul campo Ranieri III. Si inizierà alle ore 11.00 con la sfida tra Fabio Fognini e Miomir Kecmanovic, per cui si giocherà nel cuore del ...

