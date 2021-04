Bafta 2021, Nomadland è il Miglior Film: ecco tutti i vincitori (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono stati assegnati i Premi Bafta 2021, tra i vincitori ci sono Nomadland come Miglior Film e Soul come Miglior Film d’Animazione. Altro trionfo per Nomandland: la pellicola diretta da Chloé Zhao si è aggiudicata (anche) il Premio al Miglior Film ai Bafta 2021. E’ stata inoltre premiata la stessa regista e anche la protagonista Frances McDormand come Miglior attrice. Nella 74a edizione della più importante manifestazione cinematografica britannica, da segnalare inoltre il successo di Soul come Miglior Film d’Animazione e quello di Anthony Hopkins come Miglior attore, premio vinto grazie alla sua interpretazione in ... Leggi su donnaglamour (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono stati assegnati i Premi, tra ici sonocomee Soul comed’Animazione. Altro trionfo per Nomandland: la pellicola diretta da Chloé Zhao si è aggiudicata (anche) il Premio alai. E’ stata inoltre premiata la stessa regista e anche la protagonista Frances McDormand comeattrice. Nella 74a edizione della più importante manifestazione cinematografica britannica, da segnalare inoltre il successo di Soul comed’Animazione e quello di Anthony Hopkins comeattore, premio vinto grazie alla sua interpretazione in ...

SkyTG24 : BAFTA 2021, tutti i premi: Nomadland trionfa anche negli 'Oscar inglesi' - holecorporation : RT @euronewsit: 'Bafta Awards': trionfo per 'Nomadland' e Anthony Hopkins Il film della regista cinese Chloè Zhao è ora il favorito anche p… - mire49094434 : RT @VanityFairIt: Super glamour... con i loro abiti le star ci hanno ricordato la gioia del vestirci bene - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Anche i Bafta vanno a 'Nomadland', la corsa agli Oscar è sempre più in discesa per Chloé Zhao - VanityFairIt : Super glamour... con i loro abiti le star ci hanno ricordato la gioia del vestirci bene -