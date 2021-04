Ascolti Tv 11 aprile | Bonolis e Presta battono la D’Urso e la Milano strafiga che non c’è più Fazio e Giletti ok | pagano dazio Italia1 e Rete4

(Di lunedì 12 aprile 2021) Un manifesto dinon più solo da bere ma anche superfiga e seria, e poi pure colta e meritocratica. Adatta a giovani di valore e ‘vecchi’ di una certa qualità. Un format vincente che ha attirato, forse da sempre però, studenti fuori sede di tutti i tipi, professionisti intraprendenti, malati in cerca di cura, disoccupati in cerca di lavoro. Rappresentava ed evocava anche questo, simbolicamente, La compagnia del cigno. Che alla sua prima edizione è stato un successo notevole, sia pure non eclatante (a 5,6 milioni e 23,8% all’ultima puntata, mantenendo una media che suggeriva la nascita di una seconda edizione). Un percepito (ed una reputazione lombarda in senso ampio) che sono stati stati seriamente ulcerati dal Covid, indagati da Report, e messi alla berlina da Maurizio Crozza. Al punto, forse, da rendere fuori clima e fuori tono la tensione retorica e ...

