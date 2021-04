Anna Lou Castoldi protagonista con David Blank a Perfetta [VIDEO] (Di lunedì 12 aprile 2021) L’attrica ha preso parte al secondo appuntamento del format digitale volto a supportare le ragazze nella crescita personale di AW LAB AW LAB presenta “Cringe but free! Una questione di odio online”, il secondo atteso appuntamento con Perfetta, il format digitale volto a supportare le ragazze nella crescita personale, verso un nuovo modello di femminilità consapevole, lontana dagli stereotipi di genere. protagonista di questa seconda fase del progetto, dopo il successo di partecipazione del primo con Chadia Rodriguez, è l’attrice Anna Lou Castoldi che, insieme a David Blank, interagirà con la community di AW LAB sui temi dell’Hate Speech e della Cancel Culture. Purtroppo i social networks, fonte indiscutibile di incontro e scambio culturale, di amicizia e opportunità, hanno anche ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 12 aprile 2021) L’attrica ha preso parte al secondo appuntamento del format digitale volto a supportare le ragazze nella crescita personale di AW LAB AW LAB presenta “Cringe but free! Una questione di odio online”, il secondo atteso appuntamento con, il format digitale volto a supportare le ragazze nella crescita personale, verso un nuovo modello di femminilità consapevole, lontana dagli stereotipi di genere.di questa seconda fase del progetto, dopo il successo di partecipazione del primo con Chadia Rodriguez, è l’attriceLouche, insieme a, interagirà con la community di AW LAB sui temi dell’Hate Speech e della Cancel Culture. Purtroppo i social networks, fonte indiscutibile di incontro e scambio culturale, di amicizia e opportunità, hanno anche ...

