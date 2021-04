“Anna” di Niccolò Ammaniti | la storia del virus che non colpisce i bambini su Sky

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 12 aprile 2021) I resti di una Sicilia post apocalittica, riconquistata dalla natura e senza più adulti, fanno da sfondo al viaggio verso un nuovo mondo al centro di, la serie Sky Original creata e diretta dadal suo romanzo omonimo edito da Einaudi del 2015. Lasui più piccoli che sopravvivono a un misteriosoche non lascia scampo.è il secondo progetto per la Tv dello scrittore Premio Strega, ancora con Sky dopo il grande successo de Il Miracolo. Dal 23 aprile tutti gli episodi della serie saranno subito disponibili su Sky e Now. Con extra, il programma fedeltà di Sky, per i clienti Sky da più di tre anni tutti gli episodi saranno disponibili in anteprima on demand nella sezione extra. (GUARDA IL VIDEO di Sky) “”, il racconto di un mondo ...