Ancora sangue a Minneapolis: polizia spara e uccide il ventenne afroamericano Daunte Wright durante un controllo stradale (Di lunedì 12 aprile 2021) La vittima è un giovane di soli 20 anni, ucciso dalle forze dell’ordine durante un controllo avvenuto a seguito di una violazione del codice stradale. In città ondata di proteste e manifestazioni a cui gli agenti hanno risposto con i lacrimogeni Quasi per un’assurda fatalità del destino, proprio nel pieno dello svolgimento del processo contro Derek Chauvin, l’agente accusato dell’omicidio di George Floyd lo scorso maggio, la polizia di Minneapolis, la stessa responsabile della morte di Floyd, ha ucciso un altro afroamericano, il ventenne Daunte Wright. La famiglia di George Floyd fuori dal tribunale prima dell’udienzaLa ricostruzione della polizia degli avvenimenti L’uomo, stando alle prime ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 12 aprile 2021) La vittima è un giovane di soli 20 anni, ucciso dalle forze dell’ordineunavvenuto a seguito di una violazione del codice. In città ondata di proteste e manifestazioni a cui gli agenti hanno risposto con i lacrimogeni Quasi per un’assurda fatalità del destino, proprio nel pieno dello svolgimento del processo contro Derek Chauvin, l’agente accusato dell’omicidio di George Floyd lo scorso maggio, ladi, la stessa responsabile della morte di Floyd, ha ucciso un altro, il. La famiglia di George Floyd fuori dal tribunale prima dell’udienzaLa ricostruzione delladegli avvenimenti L’uomo, stando alle prime ...

Advertising

kirarissbf : @miujic Dio porc0 ancora mi fanno ribollire il sangue meno male che non uso più tiktok - 23Weishaupt : RT @methilammina: Faccio gli esercizi per avere le vene in evidenza e avere la certezza che il sangue scorre ancora. - metanoiaing : RT @VietatoMorireE: Tw: sangue/morte - - - - - - La mafia non è divertente, non è un gioco e il fatto che qualcuno la usi ancora come tito… - LSalini : RT @PierG: Ricordo ancora cosa fece il sig Todt quando, durante un race debrief, un collega se ne uscì con “è colpa del fornitore”. Anzi no… - nicola_coletti : raga oh, calma, far scorrere il sangue e' una roba che si diceva tanto per dire quando era ancora un frustrato prof… -