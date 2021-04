A Trieste il lockdown mette paura per il futuro: concepimenti diminuiti del 20% (Di lunedì 12 aprile 2021) TRIESTE – Concepimenti giù del 20%. Colpa del lockdown. A rilevarlo è uno studio dell’Irccs Materno infantile ‘Burlo Garofolo’ di Trieste, pubblicato su ActamPaediatrica, condotto da pediatri e ginecologi. Secondo le analisi, durante i mesi del 2020 in cui gli italiani sono stati costretti a rimanere chiusi in casa per effetto delle disposizioni normative anti-pandemia, i concepimenti sono diminuiti del 20%, con una conseguente calo delle nascite nove mesi dopo che, al “Burlo” di Trieste, sono passate a 247 dalle 308 dello stesso periodo periodo dell’anno precedente. Leggi su dire (Di lunedì 12 aprile 2021) TRIESTE – Concepimenti giù del 20%. Colpa del lockdown. A rilevarlo è uno studio dell’Irccs Materno infantile ‘Burlo Garofolo’ di Trieste, pubblicato su ActamPaediatrica, condotto da pediatri e ginecologi. Secondo le analisi, durante i mesi del 2020 in cui gli italiani sono stati costretti a rimanere chiusi in casa per effetto delle disposizioni normative anti-pandemia, i concepimenti sono diminuiti del 20%, con una conseguente calo delle nascite nove mesi dopo che, al “Burlo” di Trieste, sono passate a 247 dalle 308 dello stesso periodo periodo dell’anno precedente.

