Vaccini in Fiera a Genova, l’hub raddoppia: “Capacità di 2800 dosi al giorno” (Di domenica 11 aprile 2021) Da lunedì 12 aprile il centro al Jean Nouvel potrà gestire 900 appuntamenti in più. La Asl: “Presto apertura fino alle 23” Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 11 aprile 2021) Da lunedì 12 aprile il centro al Jean Nouvel potrà gestire 900 appuntamenti in più. La Asl: “Presto apertura fino alle 23”

Advertising

Mariann46409026 : RT @autocostruttore: Vaccini Covid, Fiera di Padova semideserta: gli anziani non sanno come prenotare online Se ne accorgono dopo 5 mesi. M… - letteraemme_ : Vaccini, attivato l’hub di Patti, intanto create altre 52 postazioni in Fiera - autocostruttore : Vaccini Covid, Fiera di Padova semideserta: gli anziani non sanno come prenotare online Se ne accorgono dopo 5 mesi… - unibs_official : RT @GdB_it: Apre l'hub alla fiera, il Prefetto: «Vaccini 24 ore su 24» - ADM_assdemxmi : RT @AnsaLombardia: Vaccini: inaugurato nuovo hub alla Fiera di Brescia. Direttore generale, 'è il più grande in tutta Europa' | #ANSA https… -