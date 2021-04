Vaccini, arriva in Italia Johnson & Johnson. Come funziona e quanto è efficace (Di domenica 11 aprile 2021) È monodose, un vantaggio che al momento lo distingue da tutti gli altri Vaccini approvati; può essere conservato in frigo senza congelamento, caratteristica che lo rende idoneo ad una somministrazione in farmacia; Come AstraZeneca è a vettore virale; è adatto dai 18 anni in su Leggi su ilsole24ore (Di domenica 11 aprile 2021) È monodose, un vantaggio che al momento lo distingue da tutti gli altriapprovati; può essere conservato in frigo senza congelamento, caratteristica che lo rende idoneo ad una somministrazione in farmacia;AstraZeneca è a vettore virale; è adatto dai 18 anni in su

Advertising

Pinucciosono : E arriva il virus e non eravamo preparati. E arriva la seconda ondata e non eravamo preparati E arriva la terza on… - Einaudieditore : Il nuovo romanzo dei Wu Ming arriva se tutto va bene in autunno per Stile Libero, ma intanto @edizionialegre ha app… - Agenzia_Ansa : Vaccini, a Venezia arriva il vaporetto ambulatorio mobile. All'isola di Sant'Erasmo per vaccinare gli over 80 #ANSA - marcuspascal1 : RT @Pinucciosono: E arriva il virus e non eravamo preparati. E arriva la seconda ondata e non eravamo preparati E arriva la terza ondata e… - GigioSweet17 : RT @Pinucciosono: E arriva il virus e non eravamo preparati. E arriva la seconda ondata e non eravamo preparati E arriva la terza ondata e… -