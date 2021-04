Un posto al sole | anticipazioni 12 aprile | Franco incastrerà Gargiulo?

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 11 aprile 2021) Unalfocalizzerà ancora l'attenzione sulla grave situazione dei Cantieri Flegrei Palladini, come raccontano ledi lunedì 12, dopo aver accettato di aiutare Roberto Ferri ad incastrare il sabotatore misterioso, si è ritrovato seriamente in pericolo in quanto è stato colpito alla testa dall'operaio che sta provocando gli incidenti ai Cantieri per conto di un uomo dall'identità segreta. Il marito di Angela concentrerà i suoi sospetti proprio su Ernesto, convinto sia lui il responsabile dei sabotaggi in azienda., con molta astuzia e furbizia, metterà insieme tutti i tasselli di questa storia e cercherà di trovare prove utili per incastrare il sospettato, anche cercando l'aiuto di altri operai, mentre Roberto sarà ...