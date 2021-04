(Di domenica 11 aprile 2021) Lui è poco più che un bambino. Anche se, a giudicare dalle decine di immagini postate sul suo profilo social, è già un provetto pescatore. Così, quando è in mare, se gli capita una preda a tiro, cerca ...

Advertising

Gazzettino : Squalo mako di 3 metri ucciso da ragazzino di 16 anni: «Lo portiamo a casa per cena» Video -

Ultime Notizie dalla rete : Squalo mako

Il Messaggero

È unoma non uno squaletto qualunque. Quello che continua a girare intorno a quelle lenze, attirato dall'odore del pesce, è un grosso. Misura quasi tre metri per un paio di quintali di ...... Vullo e i suoi colleghi ipotizzano che appartenga alla stessa famiglia degli squali , che include il grandebianco, loe loelefante. La testa larga e le lunghe pinne a ...Lui è poco più che un bambino. Anche se, a giudicare dalle decine di immagini postate sul suo profilo social, è già un provetto pescatore. Così, quando è ...Lui è poco più che un bambino. Anche se, a giudicare dalle decine di immagini postate sul suo profilo social, è già un provetto pescatore. Così, quando è in mare, se gli capita una preda a tiro, cerca ...