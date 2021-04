Sogna il tennis italiano: Sonego vince gli Atp 50 di Cagliari. A Montecarlo ben 9 azzurri (Di domenica 11 aprile 2021) Lorenzo Sonego vince gli Atp 250 Sardegna Open di Cagliari. Il tennista piemontese ha battuto in tre set (2-6, 7-6, 6-4) il serbo Laszlo Djere al termine di una partita maratona di tre ore e un minuto. Per Sonego è il secondo titolo Atp nella carriera da singolarista. Ieri sempre a Cagliari aveva vinto il suo primo titolo Atp in doppio in coppia con Andrea Vavassori. Importantissimo il secondo set vinto al tie break dall’azzurro. Nell’ultimo set decisivo il break al quinto game, poi Sonego ha sempre mantenuto il servizio sino alla fine. Il buon momento del tennis italiano è confermato anche dai 9 azzurri nel tabellone principale del ‘Rolex Monte-Carlo Masters’, secondo Masters 1000 stagionale. Nessun Paese ha più ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 aprile 2021) Lorenzogli Atp 250 Sardegna Open di. Ilta piemontese ha battuto in tre set (2-6, 7-6, 6-4) il serbo Laszlo Djere al termine di una partita maratona di tre ore e un minuto. Perè il secondo titolo Atp nella carriera da singolarista. Ieri sempre aaveva vinto il suo primo titolo Atp in doppio in coppia con Andrea Vavassori. Importantissimo il secondo set vinto al tie break dall’azzurro. Nell’ultimo set decisivo il break al quinto game, poiha sempre mantenuto il servizio sino alla fine. Il buon momento delè confermato anche dai 9nel tabellone principale del ‘Rolex Monte-Carlo Masters’, secondo Masters 1000 stagionale. Nessun Paese ha più ...

