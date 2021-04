Serie C | stop Como Vincono Padova e Perugia Ternana infermabile Manita del Catania

(Di domenica 11 aprile 2021) Terminate le gare della sedicesima giornata di ritorno diC con fischio d’inizio alle ore 15 da segnalare nel Girone A la capolistasi fa recuperare due reti dal Grosseto ed attende la risposta dell’Alessandria in campo alle 17.30 (ora sono 4 le lunghezze tra le due), il Renate va ko a Pistoia. Pari senza reti a Lucca ed Olbia. Nel Girone B vince ilsu rigore contro il Gubbio e risponde ilche ribalta il risultato contro la Triestina. Bene il Modena, corsaro a Fano. Poker della Feralpisalò a Fermo. Vince il Cesena che ne segna due sul campo della Samb. Poker anche del Carpi sul Matelica. Nel Girone C prosegue il cammino vincente della già promossa, corsara in casa della Turris.delcontro il Potenza, mentre è tris del ...

Advertising

foolxyou : che bello è quando di domenica hai già finito tutti i compiti o di studiare “presto” e quindi ora puoi buttarti a l… - paolodelbene01 : RT @SportLUISS: ??'Il rientro è stato duro, anche perché abbiamo giocato l’overtime. Ci mancava l’esplosività, ma è stato bellissimo tornare… - Stop_SelfInjury : RT @Ingestibile79: 'Le misure di contenimento sono poco serie e sembrano avere una funzione educativa di soggiogamento'. - AhernandezS89 : RT @ilRomanistaweb: ? FOTO - La #SerieA vieta la quarta maglia dell'#Inter I nerazzurri avrebbero voluto far debuttare la nuova divisa, la… - Francesc_hell : RT @ilRomanistaweb: ? FOTO - La #SerieA vieta la quarta maglia dell'#Inter I nerazzurri avrebbero voluto far debuttare la nuova divisa, la… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie stop

Basketinside

...classifica aggiornata del girone I Giornata di grazia per le prime quattro del campionato di... Il Troina prevale sul Paternò e lascia, approfittando del triplodi Cittanovese, Sant'Agata e ...Alla ripresa del campionato diC, dopo tre settimane dia causa della pandemia, la Ilario Ormezzano SPB torna in campo a Torino, contro il Cus. E torna a mettere a segno punti importanti per la classifica: il 3 - 1 in ...Non c’è niente da fare, i record sono fatti per essere battuti. E quando succede, ci si deve solo alzare in piedi e applaudire. La ...Pontedera-Orobica Serie B Femminile: Lazzari-De Vecchis firmano la vittoria bergamasca, risposta pronta alla vittoria della Roma in chiave salvezza. L'Orobica non sbaglia e torna ...