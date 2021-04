Samsung Galaxy S21 FE 5G si mostra nelle prime immagini dettagliate

(Di domenica 11 aprile 2021)S21 FE 5G torna a far parlare di sé per un grosso leak: una fonte affidabile ha condiviso delledall'aria quasi ufficiale. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Dopo il debutto sul mercato della serieS21 ,si ha deciso di dedicarsi allo sviluppo di un nuovo membro di questa famiglia molto atteso dagli utenti, ovveroS21 FE (Fan Edition) . Proprio oggi, l'utente Steve Hemmerstoffer ( @onleaks ) di Voice , ha rivelato in anteprima l' aspetto che avrà questo smartphone.S21 FE si mostra per la prima volta in una serie di render pubblicati da Steve Hemmerstoffer, meglio conosciuto agli appassionati di tecnologia come OnLeaks. Da tempo se ne parla, il ...Se puntate a cellulari versatili ma dal listino più abbordabile, la nuova gamma Galaxy A di Samsung presidia la fascia media strizzando l’occhio alla linea top dei Galaxy S21, da cui eredita ...Oggetto l’offerta esclusiva WINDTRE per Samsung Galaxy S21 da €9,99 in più al mese abbinato a Smart Pack Unlimited 5G.