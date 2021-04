Pedofilia, in Australia la Chiesa risarcisce una vittima con 1,5 milioni di dollari poco prima del processo (Di domenica 11 aprile 2021) Una vittima di Pedofilia in Australia ha ricevuto da parte della Chiesa cattolica un maxi-risarcimento di 1,5 milioni di dollari Australiani, pari a circa 1 milione di euro, poco prima dall’inizio del processo. L’uomo, che oggi ha 58 anni, tra il 1971 e il 1973 aveva frequentato la scuola elementare dei Fratelli Cristiani St. Alipius nella città di Ballarat, nello Stato di Victoria. Ha denunciato di essere stato abusato da fratel Leo Fitzgerald e da fratel Stephen Farrell, suoi insegnanti. Inoltre, secondo la stampa Australiana, sarebbe stato anche un “bersaglio”del prete predatore Gerald Ridsdale, che all’epoca operava nella diocesi di Ballarat e adesso si trova in carcere. Sempre negli Anni 70 ... Leggi su open.online (Di domenica 11 aprile 2021) Unadiinha ricevuto da parte dellacattolica un maxi-risarcimento di 1,5dini, pari a circa 1 milione di euro,dall’inizio del. L’uomo, che oggi ha 58 anni, tra il 1971 e il 1973 aveva frequentato la scuola elementare dei Fratelli Cristiani St. Alipius nella città di Ballarat, nello Stato di Victoria. Ha denunciato di essere stato abusato da fratel Leo Fitzgerald e da fratel Stephen Farrell, suoi insegnanti. Inoltre, secondo la stampana, sarebbe stato anche un “bersaglio”del prete predatore Gerald Ridsdale, che all’epoca operava nella diocesi di Ballarat e adesso si trova in carcere. Sempre negli Anni 70 ...

